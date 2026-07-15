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Internacional

'Jogamos com a faca nos dentes', diz 'Dibu' Martínez após vitória sobre a Inglaterra

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 19:22

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"Jogamos com a faca nos dentes", disse o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez após a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. 

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"Hoje enfrentamos uma seleção que tem profundidade de elenco equivalente a dois ou três times, e a verdade é que nós os dominamos", acrescentou o goleiro. 

"Sabíamos que era uma partida especial para a torcida, mas, para nós, era uma semifinal", disse Dibu, referindo-se à rivalidade histórica entre as duas equipes, e completou: "Não vamos parar por aqui".

A 'Albiceleste' realizou mais um milagre neste Mundial na América do Norte, ao desmontar a defesa dos 'Three Lions' em um intervalo de sete minutos: primeiro com um chute de longa distância de Enzo Fernández (85') e, depois, com uma cabeçada de Lautaro Martínez (90+2'), já nos acréscimos. 

A Inglaterra havia aberto o placar com um gol de Anthony Gordon no início do segundo tempo (55') em sua única finalização na direção do gol argentino.

A Argentina vai lutar pelo tetracampeonato mundial no domingo (19), em East Rutherford (nos arredores de Nova York) contra a Espanha, que na terça-feira venceu a França por 2 a 0.

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tev/cl/aam/cb

Tópicos relacionados:

2026 arg eng fbl mundial norteamerica semifinales wc

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