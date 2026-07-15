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Internacional

'Sonhei com isso', diz Lautaro Martínez sobre gol da vitória da Argentina

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 18:58

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Depois levar a Argentina à decisão da Copa do Mundo, o atacante Lautaro Martínez revelou que havia sonhado em marcar o gol da vitória na semifinal contra a Inglaterra, que a 'Albiceleste' venceu por 2 a 1.

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"Eu sonhei com isso. Falei com o Alexis [Mac Allister] que ia marcar um gol", disse 'El Toro' após desempenhar, mais uma vez, um papel decisivo ao sair do banco de reservas.

"No banco, eu disse ao Facu Medina que ia entrar e marcar", afirmou Lautaro.

Apenas 11 minutos depois de entrar em campo, o atacante da Inter de Milão cabeceou para as redes um cruzamento na medida de Lionel Messi para garantir mais uma virada argentina em Atlanta.

"Desde a primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras, sempre sonhei em marcar esse gol", relembrou Lautaro, que não conseguiu conter o choro.

"Esta equipe continua mostrando do que é feita", disse o atacante após analisar a postura da Inglaterra, que se fechou no campo de defesa depois de abrir o placar.

"Eles cansaram. Pressionaram durante 60 minutos e estavam no limite das forças quando marcaram", afirmou. "Eles recuaram, e isso nos deu a tranquilidade para manter a posse de bola, o campo ficou aberto".

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gbv/cl/cb/aam

Tópicos relacionados:

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