Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Caça dos EUA atirou contra navio que tentava romper bloqueio de porto iraniano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 18:49

compartilhe

SIGA

Uma aeronave dos Estados Unidos disparou contra um petroleiro vazio e o deixou fora de operação nesta quarta-feira (15), quando a embarcação tentava romper o bloqueio naval aos portos iranianos, informou o Exército americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A aeronave "deixou o navio fora de operação após disparar mísseis Hellfire contra a chaminé da embarcação. O navio já não está mais se dirigindo ao Irã", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede social X, identificando o petroleiro como o "M/T Belma", de bandeira de Curaçao.

Foi a primeira vez que os Estados Unidos interceptaram à força uma embarcação desde que restabeleceram o bloqueio aos portos, às 20h GMT de terça-feira.

O Centcom também informou que havia "redirecionado duas embarcações comerciais cooperativas" nas primeiras 24 horas de vigência do bloqueio.

As forças americanas já haviam bloqueado anteriormente os portos iranianos entre 13 de abril e 18 de junho, período durante o qual inutilizaram nove embarcações e redirecionaram mais de 140, segundo o Centcom.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd-jz/mr/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay