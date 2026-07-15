'Este grupo não para de me surpreender', diz Scaloni após vitória sobre a Inglaterra
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"Este grupo nunca para de me surpreender, de verdade", disse o técnico Lionel Scaloni após a vitória de virada da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 nesta quarta-feira (15), em Atlanta, na semifinal da Copa do Mundo.
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"Vamos tentar vencer, vamos dar o nosso máximo, mas depois disso é muito difícil", acrescentou Scaloni ao falar sobre a final contra a Espanha, no próximo domingo, em East Rutherford, nos arredores de Nova York.
"O que os jogadores estão demonstrando é impressionante", continuou o treinador, que também destacou o apoio da torcida argentina: "Somos únicos, de verdade, e não é arrogância, de coração. Essa gente nos levou à vitória hoje".
A Argentina disputará a final no domingo contra a Espanha, em busca do segundo título mundial consecutivo.
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