Argentina vence Inglaterra de virada (2-1) e vai enfrentar Espanha na final da Copa do Mundo

Quando tudo parecia perdido, a Argentina ressuscitou mais uma vez e protagonizou uma virada épica de 2 a 1 sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (15), em Atlanta, para garantir sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha.

Os atuais campeões mundiais vão lutar pelo tetracampeonato contra a 'Roja' em uma decisão inédita no domingo, em East Rutherford (nos arredores de Nova York), onde se espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregue o troféu após cinco semanas de competição.

A 'Albiceleste' realizou mais um milagre neste torneio, na América do Norte, ao desmontar a defesa dos 'Three Lions' em um intervalo de sete minutos: primeiro com um chute de longa distância de Enzo Fernández (85') e, depois, com uma cabeçada de Lautaro Martínez (90+2'), já nos acréscimos.

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