Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina vence Inglaterra de virada (2-1) e vai enfrentar Espanha na final da Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 18:11

compartilhe

SIGA

Quando tudo parecia perdido, a Argentina ressuscitou mais uma vez e protagonizou uma virada épica de 2 a 1 sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (15), em Atlanta, para garantir sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os atuais campeões mundiais vão lutar pelo tetracampeonato contra a 'Roja' em uma decisão inédita no domingo, em East Rutherford (nos arredores de Nova York), onde se espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregue o troféu após cinco semanas de competição. 

A 'Albiceleste' realizou mais um milagre neste torneio, na América do Norte, ao desmontar a defesa dos 'Three Lions' em um intervalo de sete minutos: primeiro com um chute de longa distância de Enzo Fernández (85') e, depois, com uma cabeçada de Lautaro Martínez (90+2'), já nos acréscimos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raa/cl/aam

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay