Alcaraz deve voltar às quadras em meados de agosto, em Cincinnati

Afastado das quadras desde abril devido a uma lesão no punho direito, o tenista espanhol Carlos Alcaraz deve retornar no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, que acontece de 13 a 23 de agosto, segundo a lista de jogadores publicada no site do torneio.

Em abril, o italiano Jannik Sinner tomou dele a liderança do ranking mundial ao derrotá-lo na final do Masters 1000 de Monte Carlo e, na semana seguinte, o espanhol de 23 anos sofreu a lesão durante sua partida de estreia no torneio de Barcelona.

Desde então, ele não disputou mais partidas e caiu para a terceira posição no ranking da ATP após perder o restante da temporada de saibro, incluindo Roland Garros, torneio do qual havia sido campeão nos dois anos anteriores.

Ele também ficou de fora da temporada de grama, na qual deveria defender os pontos conquistados com o vice-campeonato em Wimbledon.

O alemão Alexander Zverev, vice-campeão de Wimbledon neste ano, o ultrapassou no ranking e agora ocupa a segunda posição, atrás de Sinner.

Cincinnati desponta agora como o palco do aguardado retorno de Alcaraz, que pretende disputar o US Open, realizado de 31 de agosto a 13 de setembro, torneio que ele já venceu em 2025.

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