Várias explosões perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque, relatam jornalistas da AFP

Várias explosões foram ouvidas nesta quarta-feira (15) perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Curdistão iraquiano, relataram jornalistas da AFP.

As defesas aéreas foram acionadas perto do consulado, que tem sido alvo de ataques com drones e projéteis durante a guerra no Oriente Médio.

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