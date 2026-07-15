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Várias explosões perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque, relatam jornalistas da AFP

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Repórter
15/07/2026 15:38

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Várias explosões foram ouvidas nesta quarta-feira (15) perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Curdistão iraquiano, relataram jornalistas da AFP.

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As defesas aéreas foram acionadas perto do consulado, que tem sido alvo de ataques com drones e projéteis durante a guerra no Oriente Médio.

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str/rh/jsa/an/am

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