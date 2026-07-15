Várias explosões perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque, relatam jornalistas da AFP
compartilheSIGA
Várias explosões foram ouvidas nesta quarta-feira (15) perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Curdistão iraquiano, relataram jornalistas da AFP.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As defesas aéreas foram acionadas perto do consulado, que tem sido alvo de ataques com drones e projéteis durante a guerra no Oriente Médio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
str/rh/jsa/an/am