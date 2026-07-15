Zelensky apoia diretor da Naftogaz para cargo de primeiro-ministro

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, considerou nesta quarta-feira (15) que Serguei Koretski, diretor do grupo estatal Naftogaz, é "a pessoa mais preparada" para assumir o cargo de primeiro-ministro e preparar o país para enfrentar outro inverno sob os ataques russos.

"Estamos nos preparando há muito tempo, mas a prioridade é clara: nos preparar para o inverno", afirmou Zelensky.

"Por isso, depois de todas as consultas, Serguei Koretski é provavelmente a pessoa mais preparada para o cargo de primeiro-ministro da Ucrânia", declarou durante uma coletiva de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Kiev.

Os repetidos ataques russos à infraestrutura energética do país durante o inverno passado provocaram a pior crise energética desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, deixando, em alguns momentos, centenas de milhares de pessoas sem aquecimento nem eletricidade em meio a temperaturas congelantes.

A menção ao nome de Serguei Koretski para assumir a chefia do governo causou surpresa em Kiev, já que o empresário não possui experiência política significativa.

"Serguei Koretski possui ampla experiência tanto no setor privado quanto no setor público e construiu uma sólida trajetória à frente da Ukrnafta e da Naftogaz", declarou, por sua vez, o líder da bancada parlamentar presidencial, David Arakhamia, nesta quarta-feira, em uma publicação no Telegram, após uma reunião do grupo com Koretski.

A primeira-ministra que está deixando o cargo, Yulia Svyrydenko, apresentou oficialmente sua renúncia na terça-feira, com a aprovação do Parlamento, depois que o presidente ucraniano anunciou, no domingo, sua intenção de promover uma reforma ministerial.

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