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América Latina recupera níveis de vacinação de menores anteriores à covid, diz Opas

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AFP
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Repórter
15/07/2026 14:40

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A vacinação infantil aumentou em 2025 e está recuperando os níveis anteriores à pandemia de covid-19 na América Latina e no Caribe, embora a proteção contra o sarampo precise melhorar, afirmou a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

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O número de crianças menores de um ano vacinadas diminuiu de 1,3 milhão para 1,1 milhão no ano passado, segundo as estimativas mais recentes da OMS e do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), explicou a organização regional em um comunicado.

"No entanto, a diminuição da cobertura de vacinação contra o sarampo está deixando as comunidades cada vez mais vulneráveis frente aos surtos", acrescentou.

A cobertura dos menores contra o sarampo, que tinha aumentado em 2024, registrou uma diminuição em 2025, explicou a Opas.

A primeira dose da vacina contra o sarampo diminuiu levemente em 2025, com 88%, em relação aos 89% do ano anterior, e o mesmo aconteceu com a segunda dose (78% frente a 79%).

Os estudos mostram que é necessária uma cobertura de 95% da população infantil para prevenir com eficácia os surtos desta doença altamente contagiosa, lembra a Opas.

As campanhas de vacinação contra o sarampo são desiguais na região. Alguns países superam 90% de cobertura, enquanto outros permanecem abaixo.

Os dados são ainda mais otimistas quanto à vacina múltipla contra a difteria, o tétano e a tosse coqueluche, com uma cobertura de 92% dos menores para a primeira dose e de 86% para a segunda.

A América Latina mostra liderança mundial na vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV), que alcançou 71% da população adolescente.

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jz/lb/mvv/am

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