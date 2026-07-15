Técnico francês Sébastien Migné deixa Haiti e assume seleção do Gabão

O francês Sébastien Migné, que comandou o Haiti na Copa do Mundo de 2026, foi anunciado nesta quarta-feira (15) como novo técnico da seleção do Gabão.

Um dia depois de confirmar sua saída da seleção haitiana, o próprio treinador de 53 anos informou que acertou "os últimos detalhes das negociações com a Federação Gabonesa de Futebol", sem revelar a duração de seu contrato.

O anúncio encerra uma espera de mais de seis meses. Em janeiro, o ministro dos Esportes do Gabão havia dispensado toda a comissão técnica da seleção do país após a eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN).

Na terça-feira, a Federação Haitiana de Futebol anunciou a saída de Migné "em comum acordo e de forma amigável", destacando seu "profissionalismo, comprometimento e dedicação".

O francês trabalhou como auxiliar técnico em várias seleções (Omã, República Democrática do Congo, Congo, Togo e Camarões). Como treinador principal, comandou quatro seleções desde 2017 (Congo, Quênia, Guiné Equatorial e Haiti), e o Gabão será a quinta.

O Haiti se despediu da Copa do Mundo na América do Norte como lanterna do Grupo C, com derrotas para Escócia (1 a 0), Brasil (3 a 0) e Marrocos (4 a 2).

O Gabão não se classificou para o Mundial de 2026 e sua primeira missão agora será garantir vaga na próxima edição da CAN, que será disputada em 2027, organizada em conjunto por Quênia, Tanzânia e Uganda.

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