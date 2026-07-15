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Fraternidade São Pio X apresenta recurso ao Vaticano contra a excomunhão de bispos

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Repórter
15/07/2026 11:57

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A Fraternidade São Pio X apresentou um recurso ao Vaticano contra a excomunhão de seis bispos que haviam sido ordenados sem a autorização do papa. 

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Em 2 de julho, o Vaticano confirmou a excomunhão de seis prelados e declarou essa comunidade tradicionalista em "cisma" com Roma. A Fraternidade considerou a medida "injusta e inválida" e enfatizou sua devoção à Igreja Católica. 

A comunidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), reúne fiéis que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica. 

Em um comunicado, a Fraternidade anunciou ter "apresentado em 11 de julho um recurso preliminar" ao Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, responsável pelas sanções. 

"Esse procedimento, que constitui o requisito prévio antes da eventual apresentação de um recurso hierárquico, tem como efeito suspender a execução do decreto", indica. 

"Com esse recurso, a Fraternidade pretende exercer o direito que a Igreja reconhece a toda pessoa que se considere prejudicada por um ato administrativo", acrescenta. 

Essa comunidade, com cerca de 600.000 fiéis em todo o mundo e influente em alguns meios conservadores, já havia sido declarada cismática em 1988, mas Bento XVI levantou a sanção em 2009 em prol de uma reconciliação. 

Seus membros rejeitam a evolução da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960) e defendem um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático. 

Eles seguem o rito "tridentino", caracterizado pelo uso do latim e por uma liturgia altamente codificada. Nas missas, o sacerdote fica de costas para os fiéis, voltado para o altar.

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ag/rjm/erl/an/jc/aa

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