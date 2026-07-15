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Chanceler iraniano viaja ao Catar em plena escalada com EUA

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Repórter
15/07/2026 11:46

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, viajou ao Catar nesta quarta-feira (15), país mediador no conflito com os Estados Unidos, para prestar homenagem ao falecido ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani, anunciou Teerã. 

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Durante a visita, ele se reunirá com autoridades cataris e expressará suas condolências pela morte, no domingo, aos 74 anos, do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, que governou a nação do Golfo de 1995 a 2013, segundo um comunicado de seu ministério. 

A viagem ocorre em meio a uma escalada renovada das hostilidades entre Irã e Estados Unidos, o que complica os esforços diplomáticos para um fim duradouro da guerra que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses e americanos. 

Os confrontos recomeçaram em 7 de julho, após ataques a navios no Golfo atribuídos ao Irã. Os bombardeios subsequentes são os mais intensos desde o cessar-fogo alcançado em abril.

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ap-sbr/anb/mab/jvb/aa

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