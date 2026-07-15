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Starmer se despede em clima descontraído e promete apoio a sucessor

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AFP
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Repórter
15/07/2026 11:36

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu total apoio ao seu sucessor, Andy Burnham, durante sua última sessão de perguntas no Parlamento nesta quarta-feira (15), marcada por emoção, humor e futebol. 

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"Darei meu total apoio ao meu sucessor. Espero que este governo trabalhista seja bem-sucedido", declarou Starmer, que renunciou em 22 de junho após meses de pressão dentro do próprio Partido Trabalhista. 

Tendo se tornado uma figura impopular em meio à crescente crise do custo de vida, Starmer cumpriu apenas dois anos no cargo. 

Na sexta-feira, ele deixará a liderança do Partido Trabalhista e, na segunda-feira, entregará o poder em Downing Street ao ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, uma figura mais carismática e um comunicador habilidoso. 

O clima no Parlamento foi marcado por cordialidade e piadas, especialmente sobre futebol, poucas horas antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina.

"Não me importo com o resultado de hoje à noite, desde que vençamos", disse um Keir Starmer visivelmente relaxado, geralmente conhecido por sua postura reservada e formal. 

Starmer, torcedor do Arsenal, explicou que assistiria ao jogo pela televisão.

Quatro anos depois do famoso "Hasta la vista, baby", com o qual o ex-primeiro-ministro conservador Boris Johnson se despediu naquele mesmo local, Keir Starmer encerrou sua última sessão de perguntas com um sonoro "Goodbye".

"Este é o fim da minha carreira política", declarou, embora pretenda permanecer como deputado por enquanto. Sentada ao seu lado, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, que deve perder o cargo no próximo governo, não conseguiu conter as lágrimas.

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jkb-alm/psr/mab/aa/fp

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