Inflação no atacado nos EUA diminuiu em junho pela queda nos preços da energia

A inflação no atacado nos Estados Unidos diminuiu em junho devido à queda dos custos de energia em meio a esperanças de uma resolução duradoura para a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira (15).

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu 0,3% na comparação mensal, a primeira contração desde agosto de 2025, segundo o Departamento do Trabalho.

Em comparação com o ano anterior, o PPI subiu 5,5% em junho, um aumento menor do que a alta de 6,0% em maio.

O retrocesso ocorreu devido ao arrefecimento do custo dos bens, que registraram sua maior queda desde meados de 2022, enquanto os preços da energia despencaram 6,4%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também caiu em junho, registrando 3,5% em relação ao ano anterior, ante 4,2% em maio, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados na terça-feira.

Os preços do petróleo subiram após o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã no final de fevereiro, o que desencadeou a retaliação de Teerã e arrastou o Oriente Médio para o conflito, elevando os preços da energia.

Em junho, os preços do petróleo caíram com o relaxamento das restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz, após Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo preliminar para encerrar o conflito.

As hostilidades, no entanto, foram retomadas nos últimos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/des/lb/nn/aa/fp