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Inflação no atacado nos EUA diminuiu em junho pela queda nos preços da energia

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Repórter
15/07/2026 11:00

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A inflação no atacado nos Estados Unidos diminuiu em junho devido à queda dos custos de energia em meio a esperanças de uma resolução duradoura para a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira (15). 

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O Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu 0,3% na comparação mensal, a primeira contração desde agosto de 2025, segundo o Departamento do Trabalho. 

Em comparação com o ano anterior, o PPI subiu 5,5% em junho, um aumento menor do que a alta de 6,0% em maio. 

O retrocesso ocorreu devido ao arrefecimento do custo dos bens, que registraram sua maior queda desde meados de 2022, enquanto os preços da energia despencaram 6,4%. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também caiu em junho, registrando 3,5% em relação ao ano anterior, ante 4,2% em maio, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados na terça-feira.

Os preços do petróleo subiram após o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã no final de fevereiro, o que desencadeou a retaliação de Teerã e arrastou o Oriente Médio para o conflito, elevando os preços da energia. 

Em junho, os preços do petróleo caíram com o relaxamento das restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz, após Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo preliminar para encerrar o conflito. 

As hostilidades, no entanto, foram retomadas nos últimos dias.

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bys/des/lb/nn/aa/fp

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