Trump diz que polícia migratória manterá fiscalizações nas estradas

A polícia migratória dos Estados Unidos (ICE) continuará suas operações nas estradas para combater a imigração irregular, afirmou nesta quarta-feira (15) o presidente Donald Trump, após a morte, em poucos dias, de dois imigrantes por disparos de agentes.

"NÃO PODEMOS abrir mão de uma das ferramentas mais importantes e eficazes do I.C.E. contra o crime: AS BLITZES DE TRÂNSITO!", declarou Trump em sua plataforma Truth Social.

"A 'Esquerda Radical Democrata' gostaria que isso acontecesse, mas não vai ocorrer sob minha vigilância", acrescentou, usando uma expressão depreciativa em inglês para se referir à oposição.

Um colombiano de 26 anos morreu na segunda-feira após levar tiros de um agente do ICE no estado do Maine, e na semana passada outro incidente terminou com a morte de um mexicano que vivia há anos em Houston, Texas.

Em ambos os casos, os agentes afirmam que atiraram porque os imigrantes tentaram fugir.

O Departamento de Segurança Interna anunciou que suspenderia estas operações diante da comoção causada por essas duas mortes.

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