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EUA encerra onda de ataques de 90 minutos contra o Irã (Exército)

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AFP
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Repórter
15/07/2026 09:38

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Os Estados Unidos anunciaram que concluíram, nesta quarta-feira (15), uma série de ataques de 90 minutos contra alvos iranianos, o que "reduziu ainda mais a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz". 

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O Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) afirmou que lançou "munições de precisão contra sistemas de defesa costeira e depósitos e locais de lançamento de mísseis de cruzeiro".

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des/ksb/nn/mar/aa/fp

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