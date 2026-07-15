Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE prorroga proteção a refugiados ucranianos e exclui homens em idade militar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/07/2026 09:15

compartilhe

SIGA

Os países da UE concordaram nesta quarta-feira (15) em prorrogar por um ano, até março de 2028, a proteção concedida aos refugiados ucranianos em seu território, mas, a partir de agora, devem negar os pedidos aos homens em idade militar. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mais de 4,4 milhões de ucranianos se beneficiam atualmente desse status especial, criado poucas semanas após o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Ele lhes permite residir, trabalhar e ter acesso a ajuda dentro da União Europeia. 

A maioria desses refugiados vive na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. 

No entanto, a autorização precisa ser renovada todos os anos, algo que os países da UE aceitaram fazer mais uma vez na terça-feira. Porém, vários Estados-membros começam a mostrar sinais de impaciência diante de um conflito que se prolonga indefinidamente. 

Desta vez, a Comissão Europeia propôs excluir desse regime os homens em idade de combate que apresentem um primeiro pedido de proteção. 

De acordo com a lei marcial em vigor na Ucrânia, homens entre 23 e 60 anos não têm permissão para deixar o país, salvo em casos excepcionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cjc/ob/clc/mab/hgs/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito direitos economia refugiados ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay