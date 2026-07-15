Fim da fronteira fecha 'ferida aberta' entre Espanha e Gibraltar, diz Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, saudou nesta quarta-feira (15) o fim dos controles fronteiriços entre a Espanha e o território britânico de Gibraltar, o que, segundo ele, fecha "uma ferida aberta" há décadas.

"Durante décadas, a cerca (fronteiriça) foi exatamente isso, uma ferida aberta para os milhares de trabalhadores que a cruzavam diariamente", declarou o líder socialista na cerimônia que marcou o fim da cerca metálica que separava a cidade espanhola La Línea de la Concepción e Gibraltar.

A cerimônia, que contou com a presença do ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, ocorre após a entrada em vigor, à meia-noite desta quarta-feira, do tratado de livre circulação firmado entre Bruxelas e Londres, após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 2020.

Assim que entrou em vigor, dezenas de pessoas e veículos cruzaram a fronteira da Espanha sem serem revistados, observou um jornalista da AFP.

Gibraltar, um território britânico com elevado grau de autonomia, situado no extremo sul da Península Ibérica, tem pouco mais de 40.000 habitantes, mas a sua economia depende de cerca de 15.500 trabalhadores que atravessam diariamente a fronteira a partir da Espanha e que agora poderão fazê-lo com maior facilidade.

O acordo alinhará Gibraltar às regras do Espaço Schengen europeu.

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