Forças militares americanas anunciam série de ataques no Irã

As forças militares dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra o Irã nesta quarta-feira (15), informou o Comando Central dos EUA (Centcom), depois que Washington restabeleceu o bloqueio aos portos iranianos após a retomada do conflito.

As forças americanas "começaram a lançar uma onda de ataques... concebidos para enfraquecer ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas utilizam para atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz", afirmou o Centcom na rede social X.

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