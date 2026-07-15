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Número de mortos em incêndio de bar em Bangcoc sobe para 32

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Repórter
15/07/2026 07:45

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O número de mortes provocadas por um incêndio que devastou um bar no domingo em Bangcoc subiu para 32, informaram as autoridades nesta quarta-feira (15).

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Dezenas de pessoas ficaram presas entre as chamas e a fumaça durante um show no Rong Beer Na Lat Phrao, na região norte da capital tailandesa.

O balanço inicial era de 27 mortos, mas vários feridos faleceram desde então e o número chegou a 32, segundo a administração do distrito de Chatuchak.

O incêndio deixou mais de 70 feridos, incluindo 15 que permanecem internados em estado grave.

Os investigadores tentam determinar a causa do incidente e se concentram na acessibilidade das saídas de emergência, já que muitos corpos foram encontrados no fundo do bar, perto dos banheiros.

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tak-sdu/pcl/hgs/avl/fp-jc

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