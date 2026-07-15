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Um morto e três desaparecidos após naufrágio perto de Alcatraz

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Repórter
15/07/2026 06:09

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Uma pessoa morreu e três estão desaparecidas após o naufrágio de um barco que transportava 19 pessoas na baía de São Francisco, perto de Alcatraz, informaram as autoridades americanas na terça-feira (14). 

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As equipes de resgate "receberam um aviso sobre um barco em chamas, a 550 metros de Alcatraz", por volta das 15h35 (19h35 de Brasília), explicou Dean Crispen, comandante dos bombeiros de São Francisco.

Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o barco já havia virado.

Um passageiro morreu apesar dos esforços de reanimação cardíaca realizados pelos socorristas. O barco transportava 19 pessoas, segundo as autoridades, que confirmaram as buscas por três desaparecidos.

As autoridades não informaram se o barco seguia para Alcatraz.

A ilha de Alcatraz abriga uma antiga prisão, transformada em uma importante atração turística de São Francisco.

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bur-rfo/tmt/cr/jm/fp

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