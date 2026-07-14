Irã adverte que Ormuz continuará fechado até que EUA encerre agressões
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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quarta-feira (15) que o estratégico Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que cessem os “atos de agressão” dos Estados Unidos, que lançaram novos ataques contra o Irã e restabeleceram o bloqueio aos seus portos.
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“As operações de represália dos combatentes continuarão, e o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que os Estados Unidos ponham fim aos seus atos de agressão”, afirmou o exército ideológico da república islâmica em um comunicado divulgado pela televisão estatal Irib.
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