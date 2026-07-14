Irã diz ter atacado Quinta Frota dos EUA no Bahrein
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A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado instalações utilizadas pela Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein após os novos ataques de Washington contra a república islâmica, informou nesta quarta-feira (15) a televisão estatal.
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"O Centro de Gestão de Inteligência, o Centro de Comando e Controle, os principais depósitos de peças e equipamentos militares e as instalações de armazenamento de combustível da Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein foram destruídos", assegurou o exército ideológico iraniano em um comunicado divulgado pelo canal estatal Irib.
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