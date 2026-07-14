Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bolívia investiga se cidadãos foram recrutados para combater pela Rússia contra a Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 21:01

compartilhe

SIGA

O Ministério Público da Bolívia iniciou uma investigação sobre o suposto recrutamento de homens em idade militar para integrar as fileiras russas na guerra contra a Ucrânia, informou a instituição nesta terça-feira (14), após denúncias de que eles estariam sendo atraídos por falsas ofertas de emprego.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nos últimos dias, vídeos publicados nas redes sociais mostram bolivianos usando uniforme russo em zona de conflito, e uma mulher denunciou que um deles, seu marido, havia morrido em combate.

"Já existe uma investigação", declarou à imprensa o procurador-geral do Estado, Roger Mariaca.

"Temos a promotoria especializada em tráfico de pessoas que já está atuando" e "já fizemos" pedidos de "cooperação internacional", acrescentou.

O principal caso é o de José María Soleto, um boliviano de 29 anos que documentou, em um vídeo, sua vida na zona de guerra ao lado de seu primo e de outras duas pessoas que seriam do Peru e da Colômbia.

"Nosso dia a dia é pura adrenalina", pode-se ouvi-lo dizer.

Sua esposa informou nesta terça-feira que ele morreu. Em entrevista à emissora Red Uno, contou que o combatente, que na Bolívia vendia empanadas, viajou com a promessa de receber "16 mil dólares" (R$ 81 mil).

Em outros países da região, como Colômbia e Peru, as autoridades também investigam o suposto recrutamento ilegal de seus cidadãos.

Em maio, a Embaixada da Rússia no Peru reconheceu, em um comunicado, que peruanos haviam assinado voluntariamente contratos para prestar serviço militar nas Forças Armadas russas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jac/gta/cjc/am

Tópicos relacionados:

bolivia guerra russia trata ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay