Bolívia investiga se cidadãos foram recrutados para combater pela Rússia contra a Ucrânia
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O Ministério Público da Bolívia iniciou uma investigação sobre o suposto recrutamento de homens em idade militar para integrar as fileiras russas na guerra contra a Ucrânia, informou a instituição nesta terça-feira (14), após denúncias de que eles estariam sendo atraídos por falsas ofertas de emprego.
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Nos últimos dias, vídeos publicados nas redes sociais mostram bolivianos usando uniforme russo em zona de conflito, e uma mulher denunciou que um deles, seu marido, havia morrido em combate.
"Já existe uma investigação", declarou à imprensa o procurador-geral do Estado, Roger Mariaca.
"Temos a promotoria especializada em tráfico de pessoas que já está atuando" e "já fizemos" pedidos de "cooperação internacional", acrescentou.
O principal caso é o de José María Soleto, um boliviano de 29 anos que documentou, em um vídeo, sua vida na zona de guerra ao lado de seu primo e de outras duas pessoas que seriam do Peru e da Colômbia.
"Nosso dia a dia é pura adrenalina", pode-se ouvi-lo dizer.
Sua esposa informou nesta terça-feira que ele morreu. Em entrevista à emissora Red Uno, contou que o combatente, que na Bolívia vendia empanadas, viajou com a promessa de receber "16 mil dólares" (R$ 81 mil).
Em outros países da região, como Colômbia e Peru, as autoridades também investigam o suposto recrutamento ilegal de seus cidadãos.
Em maio, a Embaixada da Rússia no Peru reconheceu, em um comunicado, que peruanos haviam assinado voluntariamente contratos para prestar serviço militar nas Forças Armadas russas.
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