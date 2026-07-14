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Canadá espera assinar acordo de livre-comércio com Mercosul este ano

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Repórter
14/07/2026 20:13

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O Canadá quer concluir um acordo comercial com o Mercosul antes do fim do ano, em um esforço para buscar parceiros diferentes dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (14), durante uma visita ao Brasil, a ministra das Relações Exteriores canadense, Anita Anand.

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Em 2025, em meio à ofensiva tarifária dos Estados Unidos, o Canadá e os países do Mercosul (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai) retomaram as negociações após vários anos de impasse.

"Concordamos em intensificar as negociações de livre-comércio com o objetivo de concluí-las em um acordo de impacto comercial significativo o mais rapidamente possível e, idealmente, antes do final de 2026", declarou Anand após uma reunião, em São Paulo, com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

"Vamos dobrar os acordos comerciais que não envolvam os Estados Unidos nas próximas décadas", antecipou Anand, em um contexto de fortes tensões comerciais entre os dois países.

O Brasil, terceira maior economia das Américas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá, lidera as negociações pelo lado do Mercosul.

"Já tivemos seis rodadas de negociações que avançam muito bem; faltam ainda alguns detalhes", afirmou Vieira.

Anand reconheceu que um eventual acordo comercial com o Mercosul gera "preocupações" no setor agrícola canadense.

A assinatura do acordo comercial entre o bloco sul-americano e a União Europeia (UE) foi adiada por vários anos devido às reivindicações dos agricultores europeus. Os produtores temiam a eventual entrada de produtos mais baratos e sujeitos a regulamentações sanitárias menos rigorosas provenientes do Mercosul.

Por fim, o acordo foi assinado em janeiro e entrou em vigor provisoriamente em maio, aguardando a ratificação pela União Europeia.

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jss/ll/mvl/am

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