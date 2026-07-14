'Não fizemos a partida que queríamos', lamenta Mbappé

O capitão Kylian Mbappé lamentou a eliminação da seleção francesa, que perdeu nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Arlington, perto de Dallas, nos Estados Unidos.

"Acho que não fizemos a partida que queríamos, seja taticamente, tecnicamente ou em termos de desempenho geral. E, quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, não vence", analisou o atacante em entrevista à emissora M6.

Ele reconheceu que houve uma "enorme decepção" e que os 'Bleus' cometeram "erros técnicos demais".

"A Espanha seguiu seu plano, fiel à sua identidade: um time que gosta de ter a posse de bola e controlar o ritmo da partida. Nosso objetivo era pressioná-los no campo de ataque para impedir que entrassem naquele ritmo, pois eles são melhores do que nós no controle do jogo. E não conseguimos fazer isso".

Mbappé lamentou que os meio-campistas espanhóis Fabián Ruiz e Rodri tenham tido "muito tempo para jogar".

"Tecnicamente, nossos passes iniciais e primeiros toques não estavam à altura de uma semifinal de Copa do Mundo e, quando se soma tudo isso, o resultado é a derrota", explicou.

"Era um sonho para nós chegar à final, dar ao nosso país a chance de continuar sonhando, fazer história... Quando se vence, se vence de cabeça erguida. Por isso, quando se perde, é preciso perder de cabeça erguida também", acrescentou.

Após disputar duas finais de Copa do Mundo consecutivas (uma vencida em 2018, na Rússia, e outra perdida em 2022, no Catar), Kylian Mbappé sofre pela primeira vez em sua carreira uma eliminação nas semifinais do torneio.

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