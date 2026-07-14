Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Editoras processam Google por violação de direitos autorais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 19:51

compartilhe

SIGA

Diversas editoras, entre elas a Hachette, processaram o Google nesta terça-feira (14), acusando a empresa de ter utilizado, sem autorização, obras protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos de inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A dimensão e a velocidade com que o Gemini [o modelo de IA do Google] pode criar livros e competir com autores humanos não têm precedentes", afirmam na ação judicial.

O processo foi apresentado em Nova York pelas editoras Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, pelo escritor Scott Turow e por sua empresa editorial, S.C.R.I.B.E.

Os autores da ação acusam o gigante das buscas na internet de ter "copiado secretamente milhões de obras" armazenadas em sua biblioteca digital, Google Books, e em outros de seus serviços destinados a uma "utilização limitada".

Eles também sustentam que os conteúdos gerados pelo Gemini concorrem diretamente com autores de obras originais.

"O Gemini chega inclusive a adaptar suas respostas para imitar elementos de estilo e decisões criativas de autores específicos", afirmam.

Os autores da ação pedem ao tribunal que determine ao Google o fim dessas práticas, além do pagamento de indenização por perdas e danos, sem especificar o valor.

Essa ação soma-se a outros processos recentes por violação de direitos autorais movidos contra empresas de inteligência artificial.

Várias editoras — entre elas Hachette, Cengage, Elsevier e Scott Turow — já haviam processado a Meta em maio, perante um tribunal de Nova York, por motivos semelhantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

smb/arp/ph/cjc/jm/am

Tópicos relacionados:

eua ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay