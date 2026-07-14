Vice-presidente eleito da Colômbia oferece aos EUA colaboração para transição na Venezuela

O vice-presidente eleito da Colômbia, José Manuel Restrepo, ofereceu nesta terça-feira (14) a colaboração do futuro governo aos Estados Unidos para facilitar uma transição política na Venezuela, durante uma visita de trabalho a Washington.

“Estamos aqui para oferecer segurança econômica e segurança nacional, para fortalecê-las em nosso país e contribuir para consolidá-las também nos Estados Unidos. Para que vejam a Colômbia como um parceiro estratégico, como uma plataforma de democratização na Venezuela”, declarou Restrepo em um evento realizado no Atlantic Council, um centro de análise na capital americana.

“E imaginem as possibilidades que poderíamos ter também para importar gás da Venezuela de uma forma diferente”, acrescentou.

Com a vitória do ultradireitista Abelardo de la Espriella, a relação da Colômbia com a Venezuela, que compartilham uma fronteira porosa de 2.200 quilômetros, promete passar por uma virada, após o mandato do esquerdista Gustavo Petro.

Petro defendeu em nível internacional o abandono dos hidrocarbonetos como fonte de energia e interrompeu há mais de um ano as novas explorações de petróleo. Por sua vez, a Venezuela voltou a aumentar sua produção após décadas de crise, depois da intervenção militar americana que derrubou Nicolás Maduro.

Washington suspendeu as sanções ao setor petrolífero e mineral venezuelano e promove o retorno ao país dos investimentos internacionais. De la Espriella se declarou aliado de Trump.

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