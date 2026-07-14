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Mason Greenwood deixa Olympique de Marselha para jogar no Fenerbahçe

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Repórter
14/07/2026 18:39

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O atacante inglês Mason Greenwood se transferiu para o Fenerbahçe em uma negociação de 39 milhões de euros (R$ 226 milhões na cotação atual), anunciou o clube turco nesta terça-feira (14), deixando o Olympique de Marselha após duas temporadas e 48 gols. 

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"Estou muito feliz por estar aqui e espero que tenhamos uma ótima temporada", disse nas redes sociais do Fenerbahçe o ponta de 24 anos, que assinou um contrato com o clube para as próximas quatro temporadas. 

Depois de terminar como um dos artilheiros da Ligue 1 em sua primeira temporada no time de Marselha, com 21 gols, Greenwood disputou a Liga dos Campeões pelo OM na temporada passada, mas deixa o clube após uma segunda metade de temporada em que teve menos destaque. 

Punido com uma multa de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) pela Uefa e sob supervisão da DNCG em relação às suas transferências e folha salarial, o Olympique é obrigado a realizar vendas neste verão para equilibrar suas finanças, atualmente no vermelho, após terminar a temporada 2025-2026 em quinto lugar e não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões.

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bdu/fbx/aam/cb

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