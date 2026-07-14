Exército liberta 39 sequestrados por guerrilha ELN na Colômbia; 2 militares morrem
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O Exército da Colômbia libertou, nesta terça-feira (14), 39 pessoas sequestradas pela guerrilha em uma região remota do noroeste do país, anunciaram as autoridades, que reportaram a morte de dois militares na operação.
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Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) capturaram as 39 pessoas, entre elas dois menores, em uma estrada na zona rural da região de Chocó, onde têm forte presença e se financiam por meio de atividades ilegais como o tráfico de drogas e o garimpo ilegal.
Os civis se deslocavam em dois ônibus quando foram abordados pelos guerrilheiros, que mantêm um bloqueio na via que liga o departamento de Chocó, banhado pelo oceano Pacífico e fronteiriço com o Panamá, com a cidade de Medellín.
As autoridades anunciaram sua libertação durante a tarde, após uma operação militar que custou a vida de dois soldados. Outros cinco ficaram feridos quando os rebeldes ativaram uma carga explosiva, explicou o Exército.
O grupo de pessoas libertadas foi levado de helicóptero para uma base militar na capital do departamento.
O Chocó é um dos redutos históricos do ELN. Ali, a guerrilha exerce forte controle sobre a população, com extorsões e retenções frequentes de civis e membros da força pública.
O governo local pediu aos cidadãos que evitem circular pela via afetada, onde o ELN e o Exército mantêm combates.
- Guerrilha ativa -
Imagens difundidas por veículos de imprensa colombianos e identificadas como sendo do local do sequestro dão conta de intensos tiroteios.
De origem guevarista e na insurgência desde 1964, o ELN não participou no histórico Acordo de Paz que, há dez anos, desarmou o grosso da extinta guerrilha das Farc.
Segundo o último informe da fundação Ideas para la Paz, o ELN contava com 6.810 combatentes em 2025. Além de operar no Chocó, o grupo mantém influência no nordeste e no sudoeste do país.
O governo do presidente em fim de mandato Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro do desmobilizado M-19, tentou sem sucesso negociar a paz com o ELN quando chegou ao poder em 2022.
A iniciativa foi sepultada definitivamente em janeiro de 2025, quando confrontos entre o ELN e dissidentes das Farc deixaram mais de uma centena de mortos e dezenas de milhares de deslocados na região do Catatumbo, fronteiriça com a Venezuela.
Segundo especialistas, os grupos armados ilegais se fortaleceram nos últimos quatro anos na Colômbia.
No país, o sequestro realizado por grupos criminosos é uma prática habitual, e foi um tema central da campanha presidencial deste ano.
O presidente eleito, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, promete endurecer a política de segurança e realizar bombardeios maciços contra os insurgentes.
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