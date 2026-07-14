Número de mortos por terremotos na Venezuela chega a 4.700

O número de mortos pelo duplo terremoto que atingiu o norte da Venezuela há quase três semanas chegou a 4.700, enquanto o número de feridos permanece próximo de 17 mil, segundo o boletim oficial mais recente divulgado nesta terça-feira (14).

Os dois fortes terremotos consecutivos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorridos em 24 de junho, abalaram o norte do país, especialmente o estado costeiro de La Guaira, vizinho da capital.

Pelo menos 4.734 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas, detalha o balanço divulgado no Telegram pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, que afirma que a maioria desses feridos já recebeu alta hospitalar.

As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas, segundo a ONU, esse total pode chegar a 50 mil pessoas, no que é considerado um dos piores terremotos já registrados na América Latina.

O desastre afetou mais de 800 edifícios, dos quais 190 desabaram.

Em La Guaira, o epicentro da tragédia, os desabrigados instalaram-se em estádios, quadras esportivas, praças e até mesmo nas calçadas, onde voluntários prestam atendimento médico e distribuem alimentos.

Quase 21 mil pessoas vivem em acampamentos provisórios, de acordo com dados oficiais.

Dezenas de pessoas ainda procuram os restos mortais de seus familiares entre os escombros, enquanto retroescavadeiras realizam os trabalhos de remoção dos destroços.

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