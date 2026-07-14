Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vice-chanceler iraniano diz que novo bloqueio dos EUA 'desmantela' acordo de trégua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 17:00

compartilhe

SIGA

O Irã acusou os Estados Unidos, nesta terça-feira (14), de ter "desmantelado" o protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra, ao considerar que o restabelecimento anunciado de um bloqueio dos portos iranianos constituía uma violação de seus compromissos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão do presidente americano, Donald Trump, de retomar o bloqueio naval "desmantelou, de certo modo, o memorando" para pausar o conflito e permitir negociações de paz, declarou à televisão estatal o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dc/gv/ad/cr/mvv/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay