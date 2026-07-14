Vice-chanceler iraniano diz que novo bloqueio dos EUA 'desmantela' acordo de trégua

O Irã acusou os Estados Unidos, nesta terça-feira (14), de ter "desmantelado" o protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra, ao considerar que o restabelecimento anunciado de um bloqueio dos portos iranianos constituía uma violação de seus compromissos.

A decisão do presidente americano, Donald Trump, de retomar o bloqueio naval "desmantelou, de certo modo, o memorando" para pausar o conflito e permitir negociações de paz, declarou à televisão estatal o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi.

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