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Internacional

Manchester United anuncia contratação do belga Youri Tielemans

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 16:38

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O Manchester United anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do meio-campista belga Youri Tielemans, que estava no Aston Villa, por 41 milhões de euros (R$ 237 milhões na cotação atual).

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O jogador de 29 anos foi o capitão da seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2026, com a equipe alcançando as quartas de final, sendo eliminada pela Espanha.

Tielemans chega a Old Trafford com um contrato de cinco anos.

"É difícil explicar o orgulho que eu sinto ao fazer parte do Manchester United", disse o jogador em comunicado dos 'Red Devils'.

"Assinar com um clube tão especial é incrível. É o auge de anos de dedicação, desde que me apaixonei pelo futebol", acrescentou.

Após duas temporadas no Monaco, Tielemans fez as malas para a Inglaterra em 2019 ao assinar com o Leicester, antes de chegar ao Aston Villa em 2023.

Pelo Villa, foi campeão em maio da Liga Europa, a segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente.

No Mundial de 2026, Tielemans ajudou a Bélgica a buscar uma virada e derrotar o Senegal por 3 a 2 na fase de 16-avos de final, graças a dois gols marcados por ele, sendo um de pênalti, no final da prorrogação.

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