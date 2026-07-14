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Tiranossauro rex 'Gus' é vendido por valor recorde de US$ 50 milhões em leilão nos EUA

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Repórter
14/07/2026 16:26

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Um esqueleto de Tiranossauro rex apelidado de "Gus" foi vendido nesta terça-feira (14) por 50,1 milhões de dólares (256,4 milhões de reais, na cotação atual) na Sotheby's, em Nova York, após uma disputa de 10 minutos entre sete compradores.

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"Gus" é um dos esqueletos desta espécie mais completos do mundo e foi descoberto em uma fazenda de gado na Dakota do Sul em 2021. Possui 183 ossos fossilizados e está aproximadamente 63% completo.

Ele viveu entre 72 e 66 milhões de anos atrás, um período caracterizado por um clima quente, níveis elevados do mar e vastas planícies costeiras sujeitas a inundações.

O esqueleto mede 11,6 metros de comprimento, o que o torna um dos maiores tiranossauros já descobertos.

A aquisição por um comprador anônimo destaca um mercado em plena expansão para ossos de dinossauro, uma tendência que tem sido criticada por paleontólogos, que afirmam que os exemplares acabam em mãos privadas.

"Os Estados Unidos são o único país do mundo em que fósseis como este são considerados propriedade pessoal", declarou à AFP, antes do leilão, Cassandra Hatton, diretora do departamento de ciência e história natural da Sotheby's.

"Se você é dono do terreno, é dono do fóssil e tem o direito de vendê-lo. Então, se você quer um dinossauro, este é o único lugar onde pode consegui-lo", afirmou.

O recorde anterior para um leilão de fósseis pertencia a "Apex", um estegossauro comprado por 44,6 milhões de dólares em 2024 (240 milhões de reais na cotação da época), pelo bilionário de fundos de hedge Ken Griffin.

Atualmente, ele está em exibição no Museu de História Natural da cidade de Nova York.

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bjt/sst/mvl/mar/yr/am

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