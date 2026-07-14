Cidade da Croácia restringe venda de álcool para conter turistas bêbados

Uma cidade turística da Croácia se tornou nesta terça-feira (14) a primeira localidade do país a restringir a venda de álcool durante a noite em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de conter os distúrbios provocados pelo consumo.

Nos últimos anos, a imprensa local e as redes sociais se encheram de fotos e vídeos de turistas embrigados bebendo nas ruas, urinando em público, fazendo barulho ou incomodando os moradores, principalmente durante a noite.

Em maio, o Parlamento croata alterou uma lei para permitir que as prefeituras definam os horários de venda de álcool no comércio a fim de "proteger a saúde pública, a ordem pública, o patrimônio cultural e o meio ambiente".

A prefeitura da cidade de Makarska, no sul do país, na costa do Adriático, proibiu nesta terça-feira a venda de álcool entre 21h e 6h.

A medida não se aplica a bares nem a restaurantes.

"Nosso objetivo não é impor proibições pelo simples fato de proibir, mas preservar a ordem, a tranquilidade e um ambiente agradável em nossa cidade, tanto para os moradores quanto para os visitantes", declarou o prefeito Zoran Paunovic, citado pela agência Hina.

"Fico satisfeito por assumirmos a liderança na Croácia nessa questão", acrescentou.

Makarska, que tem 13 mil habitantes, recebeu cerca de 340 mil turistas no ano passado.

O prefeito de Split, outro destino turístico popular também conhecido pelo turismo de excessos com álcool, anunciou que igualmente restringirá a venda de bebidas alcoólicas.

Split, cerca de 400 km ao sul da capital, Zagreb, desenvolveu-se em torno do antigo palácio do imperador romano Diocleciano.

A cidade costeira de Zadar e a ilha de Hvar também afirmaram que estudam adotar medidas semelhantes.

O turismo é um setor fundamental para a economia da Croácia e representa aproximadamente 20% de seu PIB.

No ano passado, o país, que tem 3,8 milhões de habitantes, recebeu cerca de 22 milhões de turistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljv/jvb/an/lm/am