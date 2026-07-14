Balogun sabia que anulação de suspensão 'causaria muita polêmica'

"Feliz" por ter sido liberado para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo, que terminou com a derrota dos Estados Unidos para a Bélgica, após sua suspensão ter sido revogada pela Fifa, o atacante americano Folarin Balogun declarou nesta terça-feira (14) que sabia que a decisão "causaria muita polêmica".

"Minha reação inicial foi de felicidade por estar de volta à equipe", declarou Balogun à emissora americana CBS. "Mas, quando comecei a pensar a respeito, sabia que isso causaria muita polêmica. E eu conseguia perceber nos meus companheiros um certo nervosismo, porque era algo único".

Na fase de 16-avos de final, Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus por pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic, uma decisão injusta, segundo ele: "Quando um gesto não é intencional, nunca deveria ser cartão vermelho".

Inicialmente suspenso para o jogo das oitavas contra a Bélgica, Balogun teve sua punição, para a surpresa de todos, convertida pelo Comitê Disciplinar da Fifa para uma "suspensão condicional de um jogo, acompanhada de um período probatório de um ano".

Essa decisão, somada ao fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter telefonado para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a retirada da punição, provocou uma enxurrada de críticas, especialmente da federação belga e da Uefa.

"Tentei manter o foco da melhor maneira possível à medida que o jogo se aproximava. Mas foi difícil, havia muito ruído externo, e é difícil evitar isso", acrescentou o jogador de 25 anos.

Balogun acabou sendo titular nas oitavas de final, mas a seleção americana foi derrotada por 4 a 1 pela Bélgica.

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