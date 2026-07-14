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Trump indeniza escritora em US$ 5 milhões por agressão sexual e difamação

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AFP
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Repórter
14/07/2026 13:21

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou uma indenização de 5,6 milhões de dólares (28,6 milhões de reais) à escritora E. Jean Carroll, segundo um documento judicial divulgado nesta terça-feira (14). 

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Um júri civil considerou Trump responsável por agressão sexual e difamação. 

"Há três anos, de forma unânime, um júri de nove pessoas considerou o presidente Trump responsável por agredir sexualmente e difamar E. Jean Carroll", declarou Roberta Kaplan, advogada da escritora, em comunicado. 

"Hoje, temos a satisfação de informar que ela recebeu a indenização que o júri lhe concedeu como resultado desse veredicto", acrescentou. 

No fim de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso de Trump contra a decisão inicial de maio de 2023.

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bjt/msp/lb/nn/jc/aa

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