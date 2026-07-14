Governo da Venezuela e opositores anunciam plano de 'fortalecimento da democracia'

O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, e um grupo de opositores darão início, em agosto, a um plano de trabalho para o "fortalecimento da democracia" na Venezuela, anunciou nesta terça-feira (14) o presidente do Parlamento, ao retomar a agenda política após o duplo terremoto.

Poucos dias antes dos devastadores terremotos de 24 de junho, a opositora Dinorah Figuera viajou a Caracas com o respaldo de Washington para impulsionar uma agenda de transição democrática após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar americana em janeiro.

Figuera reuniu-se com o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, e depois com líderes opositores em uma visita relâmpago, antes de voar aos Estados Unidos para manter outros encontros.

"Para efeitos do fortalecimento da democracia, anunciamos o início de um plano de trabalho conjunto com ex-membros da Assembleia Nacional de 2015-2020 a partir do próximo primeiro de agosto", escreveu Rodríguez, irmão da presidente, em um comunicado divulgado pela plataforma Telegram.

"Somente unidos poderemos avançar na reconstrução e na manutenção da paz", acrescentou o chefe do Parlamento.

A própria Figuera escreveu na rede X que assume "o compromisso e a vontade política de impulsionar um roteiro técnico e político bilateral (...) que permita abordar os temas fundamentais para consolidar o caminho rumo à recuperação da democracia na Venezuela".

Figuera preside uma comissão parlamentar simbólica em representação do Parlamento do período 2015-2020, que era controlado pela oposição e que Washington reconhece como legítimo.

Ex-vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez governa a Venezuela sob fortes pressões de Washington, que afirma estar à frente do país petroleiro.

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