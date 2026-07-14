Homicídios caíram pela metade em quase dois anos no México, diz presidente

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse, nesta terça-feira (14), que os homicídios dolosos no México caíram pela metade entre setembro de 2024 e junho de 2026.

Desde 2006, o país sofre com a violência associada ao crime organizado. Naquela época, o governo lançou uma operação militar para combater os cartéis do narcotráfico.

"Entre setembro de 2024 e junho de 2026, a redução de homicídios dolosos é de 48%", reportou Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária. "Em cada dia do mês de junho houve 41 homicídios a menos que em setembro de 2024. Praticamente a metade".

Isto "representa vidas salvas, vidas que não se perderam", comemorou.

O México encerrou 2024 com uma taxa de homicídios de 25,6 por 100.000 habitantes, segundo o organismo oficial de estatísticas Inegi, que reportou uma taxa de 11,1 no primeiro semestre de 2025.

A presidente afirmou que a queda se deve à sua estratégia de segurança que, explicou, é formada por maior uso da inteligência e coordenação com os Ministérios Públicos estaduais, programas sociais para reduzir os índices de pobreza, e a guarda nacional, um corpo de segurança formado por militares.

No entanto, especialistas têm expressado ceticismo sobre estes informes. Eles argumentam que a queda também se apoia na criação de categorias como "morte de origem indeterminada", com que muitos óbitos são classificados.

O governo também reportou um aumento nas apreensões de drogas e nas detenções, em meio à pressão do governo do presidente americano, Donald Trump, para frear o narcotráfico para os Estados Unidos, em particular do letal fentanil.

Trump tem ameaçado intervir no território mexicano com militares para frear os cartéis das drogas, uma estratégia que Sheinbaum repudiou em várias ocasiões ao assinalar, ao contrário, que seu governo aposta na colaboração com os Estados Unidos.

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