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Dua Lipa apoia protestos na Albânia contra projeto vinculado à família Trump

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AFP
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Repórter
14/07/2026 12:13

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A cantora britânica Dua Lipa afirmou, em um podcast que foi ao ar nesta terça-feira (14), que o movimento de protestos na Albânia é "inspirador", em meio às manifestações contra a construção de um complexo turístico vinculado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Desde o fim de maio, há protestos contra o projeto de um hotel de luxo associado a Ivanka Trump, filha do mandatário americano, e seu marido, Jared Kushner, previsto em uma reserva natural da costa albanesa.

Durante uma conversa em seu podcast Service95 Book Club com a escritora albanesa Lea Ypi, Dua Lipa ressaltou que os protestos evidenciaram sua preocupação com a falta de transparência do governo do país na aprovação do projeto. 

"O que realmente me preocupa é o princípio de que o governo possa simplesmente mudar a lei para acabar com a proteção ambiental sem qualquer tipo de consulta pública", declarou a artista de 30 anos, filha de pais kosovares de origem albanesa.

"Acho muito inspirador ver o quanto isso realmente importa para as pessoas", acrescentou, em referência às manifestações diárias. 

O projeto turístico foi apresentado pela primeira vez em 2024, mas a onda mais recente de protestos começou depois que, no fim de maio, cercas de arame farpado e escavadeiras apareceram nas praias onde está prevista a construção do complexo. 

A oposição ao plano se tornou um símbolo da insatisfação com a suposta corrupção no país, e as reivindicações dos manifestantes incluem agora a renúncia do primeiro-ministro, Edi Rama.

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bme-al/mab/mmy/yr/aa

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