Israel disposto a se retirar de duas áreas no sul do Líbano

Israel declarou, nesta terça-feira (14), que espera que suas negociações em Roma com Beirute contribuam para a implementação de um acordo sobre duas "zonas-piloto" no sul do Líbano, das quais as tropas israelenses se retirariam.

Os dois países, oficialmente em guerra há décadas, negociam sob os auspícios dos Estados Unidos em meio a uma escalada regional entre Washington e Teerã.

Em 26 de junho, eles chegaram a um acordo preliminar com o objetivo de encerrar a guerra entre Israel e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah e abrir caminho para a paz.

Mas o Hezbollah rejeita o acordo, que prevê o desarmamento do grupo e cuja implementação começaria com a retirada israelense de duas "zonas-piloto" no sul do Líbano.

A Presidência libanesa alertou na segunda-feira que exigirá essa retirada como condição para novas negociações.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que seu país está "disposto a avançar com a implementação dessas duas zonas-piloto".

"Espero e quero acreditar que esta rodada de negociações em Roma facilitará isso", disse Saar a repórteres em Jerusalém.

Segundo uma fonte diplomática libanesa, "o exército libanês está preparado para assumir gradualmente o controle das cidades das quais o exército israelense se retiraria".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif-jd/jsa/erl-jvb/an/aa/fp