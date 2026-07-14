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Israel disposto a se retirar de duas áreas no sul do Líbano

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Repórter
14/07/2026 10:49

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Israel declarou, nesta terça-feira (14), que espera que suas negociações em Roma com Beirute contribuam para a implementação de um acordo sobre duas "zonas-piloto" no sul do Líbano, das quais as tropas israelenses se retirariam. 

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Os dois países, oficialmente em guerra há décadas, negociam sob os auspícios dos Estados Unidos em meio a uma escalada regional entre Washington e Teerã. 

Em 26 de junho, eles chegaram a um acordo preliminar com o objetivo de encerrar a guerra entre Israel e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah e abrir caminho para a paz. 

Mas o Hezbollah rejeita o acordo, que prevê o desarmamento do grupo e cuja implementação começaria com a retirada israelense de duas "zonas-piloto" no sul do Líbano. 

A Presidência libanesa alertou na segunda-feira que exigirá essa retirada como condição para novas negociações. 

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que seu país está "disposto a avançar com a implementação dessas duas zonas-piloto". 

"Espero e quero acreditar que esta rodada de negociações em Roma facilitará isso", disse Saar a repórteres em Jerusalém.

Segundo uma fonte diplomática libanesa, "o exército libanês está preparado para assumir gradualmente o controle das cidades das quais o exército israelense se retiraria".

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yif-jd/jsa/erl-jvb/an/aa/fp

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