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Ataque aéreo israelense contra delegacia em Gaza deixa oito mortos

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 10:14

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A Defesa Civil de Gaza e um hospital afirmaram nesta terça-feira (14) que um ataque aéreo israelense contra uma delegacia no norte da Faixa de Gaza deixou oito mortos, entre eles uma policial.

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"Oito mártires foram levados ao hospital Al Shifa após um ataque aéreo israelense contra uma delegacia" localizada na parte oeste do campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, informou a Defesa Civil, que atua como serviço de resgate sob a administração do movimento islamista palestino Hamas.

O hospital Al Shifa, localizado na Cidade de Gaza, confirmou à AFP que recebeu os corpos das oito vítimas.

Em um comunicado em que condenou o ataque, o Hamas, que controla a polícia de Gaza, afirmou que o delegado estava entre os mortos.

O Exército israelense confirmou à AFP que realizou um ataque na área e afirmou que o alvo eram "terroristas". Não deu mais detalhes.

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str-az-jd-lba/jfx/mab/erl/lm-jc

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

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