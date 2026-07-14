Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia que espelho d'água de Washington será esvaziado para reparos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 10:14

compartilhe

SIGA

O espelho d’água do Lincoln Memorial em Washington será esvaziado novamente para reparos, um mês após sua reinauguração e depois de passar por obras no valor de cerca de 14 milhões de dólares (71 milhões de reais), anunciou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (14). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este é um dos projetos de renovação da capital americana mais querido por Trump, que voltou a acusar "vândalos" de terem danificado o fundo do espelho d’água. 

"O Departamento de Parques teve de esvaziar a água para reparar a base impermeável. Em breve será enchido novamente e colocado de volta em operação", afirmou em sua plataforma Truth Social. 

A polícia prendeu vários suspeitos por esses supostos atos de depredação de bens públicos, entre eles um ex-atleta olímpico, David Hearn, que se declarou inocente na semana passada. 

O espelho d’água de Washington é um dos símbolos da capital, mas vem enfrentando problemas desde sua inauguração em 1922. 

Esse grande reservatório artificial de água, o mais longo do país, sempre sofreu com a presença de algas, devido ao abastecimento de água proveniente do rio Potomac, que banha a capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mar/jc/lm

Tópicos relacionados:

eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay