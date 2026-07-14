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Inflação nos EUA desacelerou a 3,5% em junho pela queda nos preços da gasolina

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AFP
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Repórter
14/07/2026 10:14

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A inflação desacelerou mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, com a queda temporária dos preços da gasolina devido a um possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (14). 

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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 3,5% em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,2% de maio, informou o Departamento do Trabalho. 

Esses dados são significativamente melhores do que o previsto pelos investidores. No entanto, o ritmo permanece bem acima da meta do Federal Reserve (Fed, banco central). 

A desaceleração é atribuída principalmente à queda nos preços da gasolina (-9,7% em um mês), que ocorreu após o degelo diplomático entre Washington e Teerã. 

No entanto, desde então, as hostilidades foram retomadas no Golfo. Os preços globais do petróleo voltaram a subir, prenunciando um aumento iminente nos preços dos combustíveis. 

A guerra, impopular nos Estados Unidos, pressiona o Poder Executivo americano a poucos meses das eleições de meio de mandato no Congresso.

O presidente Donald Trump fez da melhoria do poder de compra uma de suas prioridades durante a campanha presidencial de 2024.

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bys/bgs/nn-mar/aa/fp

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