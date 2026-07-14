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Número de casos de ebola pode ser 'de duas a quatro' vezes maior, diz OMS

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AFP
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Repórter
14/07/2026 09:38

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A quantidade de casos de ebola detectados na República Democrática do Congo pode ser de duas a quatro vezes superior às estimativas oficiais, indicou nesta terça-feira (14) a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

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"Segundo nossas projeções, estimamos que a magnitude da epidemia representa pelo menos de duas a quatro vezes o número de casos registrados", declarou à imprensa Chikwe Ihekweazu, diretor-executivo do Programa de Gestão de Emergências em Saúde da OMS. 

De acordo com os dados oficiais mais recentes da RDC, mais de 1.960 pessoas foram infectadas e mais de 700 morreram em decorrência do surto de febre hemorrágica, declarado em meados de maio. 

Detectado inicialmente na província nordeste de Ituri, na fronteira com o Sudão do Sul e Uganda, o vírus também se espalhou para as regiões vizinhas de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Tshopo e Alto Uele, bem como para Uganda, onde foram registrados 20 casos. 

"Este já é o terceiro maior surto de ebola já registrado, e aquele que apresentou a progressão mais rápida em apenas um mês, entre todos os que já gerenciamos", advertiu Ihekweazu, que acaba de retornar de uma viagem ao leste da RDC. 

Embora a taxa atual de acompanhamento dos casos de contato esteja em quase 80%, o funcionário lamentou que a epidemia continue avançando mais rápido do que os esforços de resposta das autoridades locais e dos parceiros internacionais. 

"Precisamos detectar os casos antes. Precisamos reforçar e acelerar a busca por contatos. Precisamos garantir que os centros de saúde sejam acessíveis, seguros e tenham a confiança das comunidades que atendem", concluiu.

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nl/rjm/gil/mmy/an/jc/fp

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