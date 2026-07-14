População da UE alcançará o máximo histórico em 2029 e iniciará trajetória de queda

Com 450,6 milhões de habitantes, a população da União Europeia (UE) está prestes a atingir o máximo histórico e começará a diminuir nas próximas décadas, afirma um relatório que destaca os desafios do envelhecimento populacional.

Segundo o Centro Comum de Pesquisa (CCR), instituto vinculado à Comissão Europeia, o número de habitantes da UE continuará aumentando levemente até 2029, quando chegará a 453,3 milhões de pessoas, antes de iniciar uma queda lenta, porém constante.

Em 2050, a Europa terá 45 milhões de habitantes e, em 2100, o número cairá para 398,8 milhões, um nível populacional comparável ao da segunda metade da década de 1970.

Além disso, os europeus vivem mais do que nunca. A expectativa de vida alcançou 81,5 anos em 2024, graças aos avanços da medicina e às melhores condições de vida. Até 2050, quase um a cada três habitantes da UE terá 65 anos ou mais, contra um a cada cinco atualmente.

Em 2100, a expectativa de vida poderá superar 90 anos para as mulheres e 86 anos para os homens.

As mudanças representam "desafios importantes", como a escassez de mão de obra, maior pressão sobre as finanças públicas, tensões nos sistemas de saúde, educação e formação, assim como sobre a coesão territorial, reconhece a UE.

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