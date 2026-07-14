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Tribunal inabilita irmão de Pedro Sánchez para exercer cargo público

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Repórter
14/07/2026 08:49

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O irmão do presidente de Governo espanhol foi condenado a nove anos de inabilitação para exercer cargos públicos por um tribunal que o julgou por receber tratamento preferencial para obter um emprego, anunciou o tribunal nesta terça-feira (14). 

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No entanto, o tribunal de Badajoz, na região da Extremadura, o absolveu da acusação de tráfico de influência, que poderia ter resultado em pena de prisão. 

O tribunal condenou David Sánchez, irmão mais novo do líder socialista Pedro Sánchez, à "inabilitação especial para o exercício de cargos ou empregos públicos" e ao voto "por um período de nove anos", como "cúmplice do crime de prevaricação administrativa". 

David Sánchez, compositor e maestro com formação e experiência profissional em São Petersburgo, Toulouse, Tóquio e Madri, foi processado juntamente com outras dez pessoas por receber tratamento preferencial para obter um emprego criado especificamente para ele.

O julgamento de seu irmão, que ocorreu entre maio e junho, foi uma das principais batalhas judiciais que afetaram um Pedro Sánchez fragilizado, que governa com uma minoria no Parlamento e não consegue aprovar orçamentos ou muitas de suas iniciativas.

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du/mig/erl/aa/fp

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