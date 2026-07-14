Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Olivier Rousteing é nomeado diretor artístico da Paco Rabanne

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 08:37

compartilhe

SIGA

O francês Olivier Rousteing foi nomeado diretor artístico da Paco Rabanne, anunciaram nesta terça-feira (14) no Instagram a grife espanhola de luxo e o estilista. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Rabanne está encantada em receber Olivier Rousteing como novo diretor artístico da casa. Sua primeira coleção será apresentada em março de 2027", informou a marca. 

Em seu perfil, o estilista publicou uma captura de tela de uma troca de mensagens com a mãe, na qual confirma sua nomeação, acompanhada do comentário em inglês "Let the journey begin" (Que comece a aventura). 

"Juntar-me à Rabanne é uma imensa honra (...). Para mim, moda é emoção, identidade e autoconfiança para expressar quem realmente somos. Essa convicção me parece profundamente ligada a Paco Rabanne e à sua visão atemporal de liberdade e individualidade", detalhou posteriormente em um comunicado. 

O nome do estilista, de 40 anos, era o mais cotado desde a saída do francês Julien Dossena, no fim de junho, após 13 anos à frente das coleções. 

Olivier Rousteing, que comandou durante quase quinze anos as criações da Balmain, deixou a marca francesa em novembro de 2025. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mng/jlo/hgs/avl/jc

Tópicos relacionados:

empresas luxo moda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay