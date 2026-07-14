Olivier Rousteing é nomeado diretor artístico da Paco Rabanne
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O francês Olivier Rousteing foi nomeado diretor artístico da Paco Rabanne, anunciaram nesta terça-feira (14) no Instagram a grife espanhola de luxo e o estilista.
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"Rabanne está encantada em receber Olivier Rousteing como novo diretor artístico da casa. Sua primeira coleção será apresentada em março de 2027", informou a marca.
Em seu perfil, o estilista publicou uma captura de tela de uma troca de mensagens com a mãe, na qual confirma sua nomeação, acompanhada do comentário em inglês "Let the journey begin" (Que comece a aventura).
"Juntar-me à Rabanne é uma imensa honra (...). Para mim, moda é emoção, identidade e autoconfiança para expressar quem realmente somos. Essa convicção me parece profundamente ligada a Paco Rabanne e à sua visão atemporal de liberdade e individualidade", detalhou posteriormente em um comunicado.
O nome do estilista, de 40 anos, era o mais cotado desde a saída do francês Julien Dossena, no fim de junho, após 13 anos à frente das coleções.
Olivier Rousteing, que comandou durante quase quinze anos as criações da Balmain, deixou a marca francesa em novembro de 2025.
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