Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Justiça da Alemanha acusa homem de sedar, estuprar e filmar mulheres

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 08:01

compartilhe

SIGA

Um homem de 68 anos foi acusado de dopar e estuprar 14 mulheres que conheceu em plataformas de encontros e de filmar as agressões sexuais, informou a Justiça alemã nesta terça-feira (14).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nenhuma vítima recorda dos fatos, descobertos quando a polícia fez uma operação de busca no apartamento do suspeito e apreendeu cartões de memória USB com "vários vídeos de crimes sexuais", informou a Promotoria de Berlim em um comunicado.

"O acusado teria sedado as mulheres com soníferos combinados com álcool e depois as estuprava", acrescenta a nota. Ele conheceu as vítimas em plataformas de encontros online.

A Promotoria registrou 58 supostas vítimas, mas a denúncia menciona 22 fatos que envolvem 14 mulheres.

Outras 10 supostas vítimas ainda não foram identificadas. A investigação prossegue em relação a outras 30 mulheres. No caso de outras três, os elementos são insuficientes até o momento, segundo a Promotoria.

As autoridades foram informadas do caso pela polícia do estado da Baixa Saxônia, que investigava crimes semelhantes atribuídos a outro homem, que teria mantido contato com o suspeito de Berlim.

O acusado está em prisão preventiva. Ele é acusado de 22 crimes de estupro com agravante, assim como de provocar lesões corporais graves. 

O novo caso lembra o de Dominique Pelicot, na França. Sua ex-esposa, Gisèle Pelicot, tornou-se uma figura mundial na luta contra a violência sexual por falar publicamente sobre os estupros cometidos por dezenas de homens recrutados por seu ex-marido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sr/bst/mas/erl/fp-jc

Tópicos relacionados:

alemanha mulheres policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay