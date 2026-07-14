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Alemanha registra milhares de mortes adicionais durante onda de calor de junho

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Repórter
14/07/2026 07:01

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A Alemanha registrou milhares de mortes adicionais durante a onda de calor do fim de junho, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (14).

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Quase 23.900 pessoas morreram durante a última semana de junho, ou seja, 7.100 a mais do que duas semanas antes, informou o Departamento Federal de Estatística (Destatis) em um comunicado.

Na comparação com a média dos últimos anos para a última semana de junho, o número de óbitos foi 32% mais alto.

Na semana, a onda de calor que atingiu a Europa chegou ao ponto máximo durante quatro dias na Alemanha, com vários recordes históricos de temperatura registrados localmente, de até 41,7°C.

O calor acarreta "grandes riscos para a saúde" e, em consequência, um aumento do número de mortes, segundo o Destatis. 

Os anos de 2018 e 2019 foram, até agora, os que registraram o maior número de mortes relacionadas ao calor na Alemanha, com 8.500 e 6.900 óbitos, respectivamente.

O observatório climático da UE, Copernicus, afirmou na semana passada que o oeste da Europa registrou neste ano o mês de junho mais quente de sua história.

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lep/alf/hgs/mas/fp

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